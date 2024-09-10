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Konya'da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir masaj salonunda bıçaklanmış halde kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir masaj salonunda hareketsiz bir kadın bulunduğu ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

30 YAŞINDAKİ KADIN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Polis, masaj salonunda yaptığı incelemede 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış olarak buldu. Sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Elif Ceren Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenilirken, tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Selçuklu Polis konya

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