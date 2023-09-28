Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, kızının dini nikahlı eşini sopayla vurarak öldürdü. Olay sonucunda eş hayatını kaybetti.

Konya'da bir kişi kızının dini nikahlı eşini sopayla öldürdü

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, kızının dini nikahlı eşini sopayla vurarak öldürdü.

Alakova Mahallesi 15523. Sokak'ta Veysel A, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kızının dini nikahlı eşi Selahattin Güngör'e sopayla vurdu.

Bilinci kapanan Güngör, yere yığıldı.

Veysel A'nın haber vermesi üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Veysel A. gözaltına alındı.