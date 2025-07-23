Konya'da Biçerdöver Yangını Kontrol Altına Alındı

Konya'da Biçerdöver Yangını Kontrol Altına Alındı
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Beyşehir ilçesinde biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın, hasat sırasında meydana geldi ve büyük çaplı maddi hasara yol açtı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hasat sırasında biçerdöverde çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Esence ile Gökçimen mahalleleri arasında Beyşehir Suğla Apa (BSA) kanalı kenarındaki bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasat için araziye giren bir biçerdöverde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çiftçiler ve gönüllü itfaiye tankeri tarafından yapılırken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri arazideki ekinlere de sıçrayan yangını yayılmadan kontrol altına aldı. Biçerdöverde büyük çaplı maddi hasar oluşurken, hasat yapılan arazideki ekinlerin bir bölümü de yanarak zarar gördü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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