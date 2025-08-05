Parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya'da bir grup içerisinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

PARKTAKİ KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Seyis Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan bir grupta bulunanlar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.K., M.B.A.'yı kalçasından bıçaklarken, iki kişi de bıçakla hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı M.B.A. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralılar ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.