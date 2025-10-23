Konya'da Bıçaklama Olayı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Konya'da aralarında husumet bulunan şahıs tarafından sırtından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ve babası S.K., Lalebahçe Polis Merkezi yakınında aralarında husumet bulunan Serdar Bayar'ı (18) görünce saldırdı. Olayda E.K. tarafından sırtından bıçaklanan genç karakola sığındı. Durumu ağır olan Bayar, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan S.K. ve E.K., Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA