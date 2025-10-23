Haberler

Konya'da Bıçaklama Olayı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Konya'nın Meram ilçesinde husumet nedeniyle bir genç, bıçaklanarak ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Konya'da aralarında husumet bulunan şahıs tarafından sırtından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ve babası S.K., Lalebahçe Polis Merkezi yakınında aralarında husumet bulunan Serdar Bayar'ı (18) görünce saldırdı. Olayda E.K. tarafından sırtından bıçaklanan genç karakola sığındı. Durumu ağır olan Bayar, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan S.K. ve E.K., Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
