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Konya'da Bebeğini Çöp Konteynerine Bırakan Anne Gözaltına Alındı

Konya'da Bebeğini Çöp Konteynerine Bırakan Anne Gözaltına Alındı
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Konya'nın Meram ilçesinde yeni doğmuş bir kız bebeği çöp konteynerinde bulundu. Bebeği terk eden anne, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ayrıntıları belli oldu.

Konya'da yeni doğmuş kız bebeğini çöp konteynerine bırakan anne, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri çöp atmak için evlerinden çıktığında çöp konteyneri içerisinden bebek sesi duydu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerine teslim edilen bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürülerek kontrolden geçirildi.

Öte yandan, bebeği çöpe bırakan anneyi yakalamak için çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince sokak üzerindeki evlerde tek tek kontroller yapıldı. Sokak üzerinde 2 katlı kerpiç bir evin ikinci katında yaşayan yabancı uyruklu 28 yaşındaki 5 çocuk annesi H.E.S.'nin hamile olduğunu söyleyen komşularının verdiği bilginin ardından genç kadın polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan kadın ilk ifadesinde, "Eşim yurt dışında çalışmak için 3 yıl önce gitti. Daha sonra ben yabancı uyruklu bir kişi ile ilişkim oldu ve hamile kaldım. Daha sonra korktum ve evde doğum yaptıktan sonra bebeği battaniyeye sarıp çöpe attım" dediği öğrenildi.

Bebeğini çöpe atan kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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