Bayram tatili için yoldaki sürücülere dikkat çeken 'yaşam tüneli' uygulaması

Konya İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bayram tatilinde sürücüleri yorgun, uykusuz araç kullanmamaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda 'yaşam tüneli'nde videolu uyarılarla bilinçlendiriyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, bayram tatili nedeniyle yollarda olan sürücüleri denetim noktasında hazırlanan 'yaşam tüneli'ne alarak, yorgun, uykusuz araç kullanmamaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda videolu uyarı ve bilgilendirme yapıyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi tatil nedeniyle kara yollarında oluşacak yoğunluğa karşı denetimlerini sıklaştırdı. Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarındaki uygulama noktalarında denetim yapan ekipler, sürücülere aşırı hız, emniyet kemeri takma ve uykusuz araç kullanmamaları gibi konulara dikkat çekmek için yaşam tüneli uygulamasına başladı. Tünele alınan sürücülere kazalara neden olan durumlar video gösterimi ile anlatılıyor.

Denetimlerle bayram boyunca kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığını aktaran Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ömer Yanık, "Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak toplamda 819 kilometre alanda çalışıyoruz. Bu güzergahlarımızın tamamında ekiplerimiz bayram tedbirleri kapsamında tüm sürücülere yollarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve diğer kural ihlalleri açısından ekiplerimizle vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bir kazanın önüne geçmek için sürekli çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sürücülerimiz için oluşturulan yaşam tünelinde de kazaların önüne geçme adına çalışmalarımız var. Buraya gelen sürücülerimizi 1-2 dakikalık videolarla emniyet kemerinin önemi başlıklı videoları izletiyoruz. İkramlarımız oluyor sıkılmadan sürücülerimiz mola vermiş oluyor. İhlal edilen kuralların ne gibi zararlarını da bu şekilde anlatmış oluyoruz. Daha sonra sürücülerimizi bilinçlendirip uğurluyoruz" dedi.

Sürücüler ise uygulamayı oldukça faydalı bulduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
