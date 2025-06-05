Konya'da Bayram Boyunca Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Konya'da Bayram Boyunca Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı
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Kurban Bayramı nedeniyle Konya'da trafik ekipleri, şehir içi ve şehirlerarası yollarda denetimlerini artırdı. 91 ekip ve 268 personel, yoğunluk ve güvenli trafik için görev yapıyor.

Konya'da trafik ekiplerin bayram mesaisi devam ediyor

KONYA - Konya'da trafik ekipleri Kurban Bayramında oluşabilecek yoğunluk için şehir içinde ve şehirlerarası yollarda denetimlerine devam ediyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğü Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Kurban Bayramı nedeniyle kent merkezinde oluşacak yoğunluğa karşı denetimlerini sıklaştırdı. Bayram tatili boyunca kent merkezinde 91 ekip, 268 personel; 125 ekip ve 250 personel ile huzurlu ortam ve sağlıklı trafik için görev alacak.

"91 ekip 268 personelimizle görev aldık"

Trafikten sorumlu Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan, "Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak şehir merkezinde 91 ekip 268 personelimizle görev aldık. 3 ayrı plan çerçevesinde görevlendirme yaptık. Birinci planlamamız çevre yollarımız, ikinci olarak şehir merkezi, alışveriş merkezleri ve kabristanlar, üçüncü planlamamız da kurban satış yerleri olarak planladık" dedi.

"Sürücülerimizin de bu bayramda trafik ekiplerine yardımcı olmasını bekliyoruz"

Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ömür Kuyu ise, "Konya Emniyet Müdürlüğü Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak öncelikle Konyalı hemşehrimizin ve Müslüman aleminin Kurban Bayramını tebrik ederiz. Kurban Bayramı vesilesiyle 7 tane ana arterimizde 7 ana yolumuzda günlük 125 ekip ve 250 personelimizle bayram tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Sürücülerimizin de bu bayramda trafik ekiplerine yardımcı olmasını bekliyoruz. Kendi can güvenliklerini ve yollarda başka olan sürücülerin can güvenlikleri açısından kurallara nizami uymalarını, dikkat etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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