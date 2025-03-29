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Konya'da Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Karatay ilçesinde 62 yaşındaki Şerife Açıkgöz, 3. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da 3. kattaki evinin balkonundan düşen 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 8.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sabahi Sokak üzerine bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Şerife Açıkgöz (62), 3. kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri çevrede güvenlik önemi alındı. Yapılan inceleme sonrası Şerife Açıkgöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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