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Kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
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Konya'da bir kadın, ayrılık aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, kadın hastanede tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Konya'da bir kadın, ayrılık aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Dündar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayrılık aşamasında olan işsiz olduğu öğenilen yabancı uyruklu İbrahim El F. sokak üzerindeki karısı Emine El M.'nin bulunduğu eve geldi. Çift henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada İbrahim El F. karısını boynundan ve göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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