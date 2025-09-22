Konya'da Asayiş Uygulamaları: 139 Bin Kişi Sorgulandı

Konya'nın merkez Karatay, Selçuklu ve Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son üç hafta içerisinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında 139 bin 109 kişi sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde üç hafta süren uygulamalarda 139 bin 109 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde 134 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilirken, 165 yoklama kaçağına da gerekli tebligat yapıldı.

Öte yandan, yabancı uyruklu 3 bin 694 kişi sorgulandı ve yasa dışı durumda olduğu tespit edilen 10 kişi Göç İdaresi'ne teslim edildi. Trafik denetimleri de uygulamaların önemli bir bölümünü oluşturdu. Bu çerçevede 27 bin 512 araç kontrol edildi. Aralarında hacizli ve çalıntı olanların da bulunduğu çok sayıda araç ve motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ekipler ayrıca 9 bin 802 park ve okul çevresinde uygulama yaparak öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini sağladı.

"Çok sayıda suç aleti ele geçirildi"

Denetimlerde çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi. Polis ekipleri 16 ruhsatsız tabanca, 26 av tüfeği, 37 kurusıkı tabanca, 503 kesici-delici alet ile 510 mermiye el koydu. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 4 bin paket kaçak sigara, 164 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Polisler uyuşturucuya geçit vermedi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 4 bin 575 uyuşturucu hap, 778.36 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 88.31 gram esrar, 57.72 gram metamfetamin, 17.05 gram eroin, 28.06 gram ADB-Butinica, 2.5 gram skunk, 38 peçeteye emdirilmiş çeşitli uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve 1 uyuşturucu öğütme makinesi bulundu.

Denetimler aralıksız sürecek

Halkın huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmesi için her alanda 7 gün 24 saat denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçluya geçit vermeyeceklerini, önleyici faaliyetleri her alanda özellikle de okulların açılmasıyla birlikte okul ve çevrelerinde sürdüreceklerini belirtti. - KONYA