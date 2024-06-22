Konya'da araç takla attı: 4 ölü, 2 ağır yaralı

KONYA - Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla attığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya-Adana karayolu İsmil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Kaplan'ın kullandığı 65 NY 981 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Kübra Bite ve Öykü Bite'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 4 yaralı ambulanslarla Konya Şehr Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Abdurrahman Kaplan ve 6 yaşındaki Melek Kaplan da hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.