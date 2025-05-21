Konya'da Araç Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti

Konya'da Araç Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti
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Konya'da Araç Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir SUV aracın çarptığı Mustafa Altuğ isimli yaya hayatını kaybetti. Kaza sırasında yayanın hırkası aracın önünde asılı kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'daki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kara yolu üzerinde SUV tipi aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Acı kaza sonrasında yol kenarına savrularak ölen yayanın aracın önünde asılı kalan hırkası ise görenlerin yüreğini burktu.

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir Konya Kara yolunun 21. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan E.T. yönetimindeki 34 SK 0101 plakalı Jeep marka SUV tipi araç, Doğanbey Mahallesi yol ayrımındaki kavşağın yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen yaya Mustafa Altuğ'a çarptı. Kazada yaya Mustafa Altuğ aracın çarpmasıyla yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Mustafa Altuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden yayanın yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna ait tesislerde çalıştığı, iş sonrasında Doğancık Mahallesindeki evine gitmek için yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazada Mustafa Altuğ'un giydiği hırka ise cipin önünde asılı kaldı. Mustafa Altuğ'un cenazesi olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - 3.Sayfa
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