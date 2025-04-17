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Konya'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Konya'da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye götüren ambulans ile bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KONYA - Konya'da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye götüren ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Şelale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idarisindeki 42 AHV 565 ambulans ile H.İ.A.'nın kullandığı 42 SP 775 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücü H.İ.A. ve otomobilde yolcu olan İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılırken, ambulansta bulunan ve kalp krizi geçiren A.Ç. de başka bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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