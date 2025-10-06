Konya'da Ambarda Yangın: Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir ambarda çıkan yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yelekli Yaylası'nda Hulusi Akca'ya ait ambarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak yangında ambardaki traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA