Konya'da Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü

Konya'da Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde alkol almaya başlayan iki arkadaş arasında çıkan tartışma ardından M.K., Hüseyin Aksay'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi civarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Aksay (32), birlikte alkol aldığı arkadaşı M.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. yanında bulunan bıçakla Hüseyin Aksay'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aksay, kanlar içinde yere yığılırken arkadaşı M.K. olay yerinden aracıyla kaçtı. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aksay, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi ise tedbir amaçlı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette götürüldü. M.K.'ya kaçması için yardım eden arkadaşı İ.B. ise polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken arkadaşı İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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