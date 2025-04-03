Konya'da Alkol Tartışması Kanlı Bitti: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da araçtan alkol satışı yapan 3 kişi ile alkol almaya gelen kişiler arasında fiyat konusunda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 Nisan Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde gece saatlerinde usulsüz araçtan alkol satışı yapan kişilerle alkol almak isteyen Tahir Gülcü, arkadaşları Ali Ç. ve R.A. arasında yüksek alkollü içki fiyatı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Tahir Gülcü bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Tahir Gülcü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülcü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan taraflardan alkol satışı yapan A.E.Ö. (17), M.Y. (17), A.T.Ş. (17), A.Ç. (31) M.S.Y. (25) ve M.S.V.'yi (20) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde olayı gerçekleştiren şüphelinin A.E.Ö. olduğu belirlendi. A.E.Ö. buradaki ilk ifadesinde, "Olay günü alkol almaya geldiler. Fiyat nedeniyle çıkan tartışmada olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA