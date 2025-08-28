Konya'da Alacak-verecek Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklandı

Konya'da Alacak-verecek Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kargaşada bir kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden İ.D. ve İ.D. bir kafede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.D., bıçakla İ.D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
