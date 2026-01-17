Haberler

Konya'daki aile faciasında ağır yaralanan anne hayatını kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen aile faciasında, bir kişi iki yakınını vurduktan sonra intihar etti. Ağır yaralanan anne, hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da 2 kişinin öldüğü aile faciasında ağır yaralanan anne İsmihan Türkmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir sitede yaşayan kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve 10 farklı suç kaydı olduğu belirtilen 23 yaşındaki Nadir Türkmen, evde bulunan kız kardeşi Nisa Türkmen ile tartıştı. Tartışma sırasında şahıs yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesi İsmihan Türkmen'i vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin olayda hayatını kaybettiğini belirlerken ağrı yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadın yapılan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden anne İsmihan Türkmen, kızı Nisa Türkmen ve Nadir Türkmen, otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri aile yakınlarına teslim edildi. Olayda hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu Ilgın ilçesi Ağalar Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
