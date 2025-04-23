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Konya'da Ağılda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'da Ağılda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Konya'nın Kulu ilçesinde Mesut Köylüoğlu'na ait evin bahçesindeki boş ağılda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, bitişikteki ahıra sıçramadan söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde ağılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kulu merkez Balçahisar Yaylasında Mesut Köylüoğlu'na ait evin bahçesinde bulunan boş ağılda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını fark eden ev sahibi ve çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bitişikte bulunan 50 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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