Konya’da 9 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 217 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bir kişinin ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda, 5 adet plastik kap içerisinde pişirildikten sonra kristalleşmesi için soğutmaya bırakılmış toplam ağırlığı 4 kilo 271 gram metamfetamin, 19 adet değişik ebatlarda havluya emdirilmiş toplam ağırlığı 3 kilo 174 gram metamfetamin, kilitli poşet içerisinde 319 gram katı (kristalize) metamfetamin, 2 adet plastik kap içerisinde toplam 1 kilo 453 gram sıvı metamfetamin olmak üzere toplam 9 kilo 217 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Metamfetamin imalatının yapıldığı adreste ayrıca ocak, pişirme kapları, süzekler, huniler, aktarma hortumları ile çok sayıda plastik eldiven ve cerrahi maske ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı