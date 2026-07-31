Haberler

Konya’da 9 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

Konya’da 9 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 217 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 217 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bir kişinin ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda, 5 adet plastik kap içerisinde pişirildikten sonra kristalleşmesi için soğutmaya bırakılmış toplam ağırlığı 4 kilo 271 gram metamfetamin, 19 adet değişik ebatlarda havluya emdirilmiş toplam ağırlığı 3 kilo 174 gram metamfetamin, kilitli poşet içerisinde 319 gram katı (kristalize) metamfetamin, 2 adet plastik kap içerisinde toplam 1 kilo 453 gram sıvı metamfetamin olmak üzere toplam 9 kilo 217 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Metamfetamin imalatının yapıldığı adreste ayrıca ocak, pişirme kapları, süzekler, huniler, aktarma hortumları ile çok sayıda plastik eldiven ve cerrahi maske ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı

Orman yangınlarında son durum: Alevler bir ilden diğerine geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta yeni zirve! Motorin fiyatı 84 TL sınırında

Dünyada fiyatlar düşerken bizde çifte zam geldi
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi

Özel bağış kampanyası başlattı, 24 saatte bakın ne kadar toplandı
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra 'kızım 17 yaşında' diyerek şantaj yaptı

Müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek...
Gözaltındaki Sinem Dedetaş'la ilgili yeni gelişme

İki gündür gözaltında tutulan Dedetaş'la ilgili yeni gelişme
İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti

Milan'ın efsane kaptanı hayatını kaybetti
Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek

Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek
IBAN düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cezalarda yeni dönem başladı

Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor! Düzenleme yürürlüğe girdi