Konya'da 71 Yaşındaki Adam Sokakta Hayatını Kaybetti

Konya'da 71 Yaşındaki Adam Sokakta Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde marketten dönen 71 yaşındaki İsmail Can, sokakta fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Can'ın ölümünün normal ölüm olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Konya'da marketten evine dönen 71 yaşındaki adam sokakta hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Mimar Emin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette gitmek için evinden çıkan İsmail Can (71), alışverişini yaptıktan sonra sokakta fenalaştı. Bir süre kaldırımda oturan Can yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik çemberi oluşturarak çevrede inceleme yaparken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde adli tabip ve ekiplerin incelemelerin ardından Can'ın ölümü normal ölüm olarak kayıtlara geçti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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