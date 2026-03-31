Kulu'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde 60 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Kulu ilçesine bağlı Seyitahmetli Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Ramazan Gümüş'ten bir süredir haber alamayan komşuları durumu kontrol etmek için eve gitti. Ramazan Gümüş'ü hareketsiz halde bulan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası yaşlı adamın cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Ramazan Gümüş'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı