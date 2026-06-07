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Konya polisinden uyuşturucu sevkiyatına darbe: 900 kilogram uyuşturucu üretilebilen ham madde ele geçirildi

Konya polisinden uyuşturucu sevkiyatına darbe: 900 kilogram uyuşturucu üretilebilen ham madde ele geçirildi
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Konya'da narkotik ekiplerinin takibi sonucu bir araçta 6 kilogram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Hammaddeden 900 kilogram sentetik kannabinoid üretilebileceği belirlenirken, şüpheli tutuklandı.

Konya'da polis ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan uyuşturucu ham maddesi taşıyan şüpheli, trafikte durduğu esnada narkotik ekiplerince yapılan müdahaleyle yakalandı. Araçta 900 kilogram sentetik kannabinoid üretilebilecek 6 kilogram uyuşturucu hammaddesi ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir aracın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, O.K.'nin kullandığı araçla kente yüklü miktarda uyuşturucu hammaddesi sokulacağı tespit edildi. Şüpheli aracı adım adım izleyen narkotik ekipleri, Ankara yolu üzerinde operasyon için düğmeye bastı. Araç trafiğinin durduğu esnada harekete geçen ekipler, aracın etrafını sardı. Silahlı müdahale ile şüphelinin herhangi bir hamle yapmasına veya kaçmasına fırsat vermeden etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda, 6 parça halinde toplam 6 kilogram ağırlığında 'ADB-Butinica' adlı uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Emniyet yetkilileri tarafından yapılan teknik değerlendirmede ele geçirilen 6 kilogramlık hammaddeden yaklaşık 900 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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