Konya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayı yapan şoförün epilepsi hastası olduğu ortaya çıktı
Konya'da Bekir Taşkın'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, otobüs durağına daldı ve kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada otobüs durağında bekleyen 3 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi ile durakta bekleyen 2 kişi yaralandı. Sürücünün epilepsi hastası olduğu belirtildi ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Konya'da Bekir Taşkın'ın (39) kontrolünü yitirdiği otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Otobüs durağında 6 kişinin, araç içinde de sürücüyle birlikte 3 kişinin olduğu belirlendi.
Kazada otobüs durağında bekleyen Morda Gül Tutgak (54) ile akrabaları Elif Gül (42) ve Dudu Gül'ün (33) olay yerinde, Nergiz Gül'ün ise (48) kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralanan sürücü Bekir Taşkın ile yanındaki Bahriye Taşkın (43) ve Ümmihan Taşkın (16) ile durakta bekleyen Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Bülent Taşkın'ın epilepsi hastası olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.