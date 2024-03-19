Konya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayı yapan şoförün epilepsi hastası olduğu ortaya çıktı

Konya'da Bekir Taşkın'ın (39) kontrolünü yitirdiği otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Otobüs durağında 6 kişinin, araç içinde de sürücüyle birlikte 3 kişinin olduğu belirlendi.

Kazada otobüs durağında bekleyen Morda Gül Tutgak (54) ile akrabaları Elif Gül (42) ve Dudu Gül'ün (33) olay yerinde, Nergiz Gül'ün ise (48) kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralanan sürücü Bekir Taşkın ile yanındaki Bahriye Taşkın (43) ve Ümmihan Taşkın (16) ile durakta bekleyen Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Bülent Taşkın'ın epilepsi hastası olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.