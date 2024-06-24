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Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti

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Konya'da ekmek alıp evine dönen 42 yaşındaki Ümmü Döğer apartman girişinde eski sevgilisi Arafa Yıldırım'ın silahlı saldırısına uğradı. Döğer'i tabancayla 3 el ateş ederek öldüren ve daha sonra aynı silahla intihara kalkışan Yıldırım da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 42 yaşındaki kadından geriye marketten aldığı ekmek kaldı. Cinayet sonrası genç kadının marketten aldığı ekmeğin apartman girişinde yere düştüğü görüldü.

Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Ümmü Döğer, saat 10.00 sıralarında marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde Karayolları'nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım ile karşılaştı. Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu. Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada çevredekiler de Yıldırım'a 'Dur yapma' diye seslenerek engel olmaya çalıştı.

APARTMANA GİRİP PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Ancak Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip apartman içinde peş peşe ateş etti. Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti

GERİDE ALDIĞI EKMEK VE GÖZLÜĞÜ KALDI

Konya Numune Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınan Arafa Yıldırım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yaşadığı eve 10 ay önce taşındığı kaydedilen Ümmü Döğer'in marketten aldığı ekmek ile gözlük ve çantasının apartman girişinde yere düştüğü görüldü.

Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Konya'da marketten ekmek alıp, evine dönen Ümmü Döğer'i, tabancayla 3 el ateş ederek öldüren ve daha sonra aynı silahla intihara kalkışan Arafa Yıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ekmek Konya 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

Hasan Turk:

22 yildir okuyoruz yorum yapiyoruz lskin sandiga gittimi yola devam diyoruz..onun icin bunlar artik ulkede rutin olaylar millet bu durumu sevdi.dindar oldukya.

19
40
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Marko Apostolidis:

erkekler neden sadece kendilerini öldürmüyorlar? seni başkasına yar etmem düşüncesinimi takip ediyorlar? yoksa öbür tarafa beraber gidip orda devam edelim zihniyetinimi taşıyorlar?

26
2
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Erdal_19:

ekmeklerin boynu bükük kaldı

0
6
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