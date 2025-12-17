Haberler

Konya'da 3 katlı binanın çatısında yangın paniği

Konya'da 3 katlı binanın çatısında yangın paniği
Güncelleme:
Konya'nın Meram ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Konya'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Kumru Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangından etkilenen kimse olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
