Konya'da apartman dairesinde korkutan yangın
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir 3 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaksızın dairede büyük çapta zarar meydana geldi.
Konya'da 3 katlı binada çıkan yangın güçlükle söndürülürken, yangın çıkan dairede büyük çaplı zarar meydana geldi.
Yangın, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Nurdağ Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın son katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kimse etkilenmezken, dairede büyük çaplı zarar meydana geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA