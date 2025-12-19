Konya'da apartman dairesinde korkutan yangın

Konya'da 3 katlı binada çıkan yangın güçlükle söndürülürken, yangın çıkan dairede büyük çaplı zarar meydana geldi.

Yangın, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Nurdağ Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın son katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kimse etkilenmezken, dairede büyük çaplı zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA