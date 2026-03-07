Konya'da 3 katlı apartmanın çatısında yangın paniği

Konya'da 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Evkuran Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı