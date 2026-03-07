Haberler

Konya'da 3 katlı apartmanın çatısında yangın paniği

Konya'da 3 katlı apartmanın çatısında yangın paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Konya'da 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Evkuran Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar

İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar

Savaşın kanlı kumarı! Operasyonları bilip on binlerce dolar kazandılar
İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı

ABD'nin can damarına doğru böyle yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiyi vurdu

"Hepsini vururum" demişti! İran, söylediğini yaptı
Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar

Savaşın kanlı kumarı! Operasyonları bilip on binlerce dolar kazandılar
İranlılar sokağa çıktı, ABD ve İsrail'i protesto etti

Trump vurdukça ülkede kalabalıklar artıyor
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri