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Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 186 Bin Makaron ve 660 Bin Liralık Parfüm Ele Geçirildi

Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 186 Bin Makaron ve 660 Bin Liralık Parfüm Ele Geçirildi
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Konya'da jandarma ekipleri, 1-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 186 bin doldurulmuş makaron ve piyasa değeri yaklaşık 660 bin lira olan 240 gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 186 bin adet içi doldurulmuş makaron ile piyasa değeri yaklaşık 660 bin lira olan 240 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa Muhalefet suçuna yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında 186 bin adet içi doldurulmuş makaron ile yaklaşık 660 bin lira değerinde 240 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. İcra edilen faaliyetler kapsamında yakalanan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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