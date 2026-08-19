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Konya'da 124 bin sentetik ecza ele geçirildi, 3 tutuklama

Konya'da 124 bin sentetik ecza ele geçirildi, 3 tutuklama
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Konya’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçta 124 bin 376 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Konya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçta 124 bin 376 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen tır ve şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde şüpheli bir tır durduruldu. Araçta yapılan aramada toplam 124 bin 376 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, "Ruhsata aykırı olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ihraç etme ya da ülke içine satma, nakletme, depolama ve ticaretini yapma" ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu madde kullanımının, satışının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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