Haberler

Konya'da Polis Aracının Kazası: 1 Şehit, 2 Yaralı

Konya'da Polis Aracının Kazası: 1 Şehit, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da kaçan otomobili kovalayan polis aracının tırla çarpışması sonucu 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Konya'da kaçan otomobili kovalayan polis aracının tırla çarpışması sonucu 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Kaza, 25 Şubat 2025 Salı günü saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis otosu kaçan bir otomobili kovaladığı sırada tırla çarpıştı. Kazada polis aracında bulunan polis memuru Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Araçtaki diğer polis memurları Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam ise yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü ekipler tarafından tespit edildi. Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Sinan K.'nin yargılanmasına başlandı. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sinan K. ile şehit Onur Şirin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Ehliyetime el konulduğundan dolayı yakalanmamak için kaçtım"

Mahkemede söz verilen sürücü sanık Sinan K., "Polis aracının arkamdan geldiğini gördüm. Ehliyetime el konulduğundan dolayı yakalanmamak için geldiğim yerden 'U' dönüşü yaparak kaçtım. Ters yöne girdim. Cadde üzerinden tır geliyordu. Polis aracıyla mesafem çok açıktı. Araç tırla çarpışmış. Sağ tarafta ters yön devam ettiğim için kazayı görmedim. İş yerimden evime geldiğimde de polis ekipleri beni buldu ve gözaltına aldı" şeklinde konuştu.

Davada tanık olarak dinlenen tır şoförü Ali K. ise "Cadde üzerindeki göbeğe girişte sanık karşımdan çok hızlı ve ters yönde olacak şekilde geçti. Polis aracı da onu takip ederken, kullandığım tırın sağ tarafına çarptı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyada eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Rekorlar peş peşe geldi, hesaplar sil baştan değişti
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi