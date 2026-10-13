Haberler

Konya Beyşehir'de engelli ve yaşlılar için trafikte farkındalık çalışması yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir'de engelli ve yaşlılar için trafikte farkındalık çalışması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Beyşehir'de engelli ve yaşlıların trafikte güvenliği için "Trafikte Beni Görün" farkındalık çalışması yapıldı. Sürücü kursu sınavlarında dağıtılan broşürlerde kaldırım, yaya geçidi ve engelli park alanlarının amacı dışında kullanılmaması vurgulandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, engelli ve yaşlıların trafikte güvenli hareket edebilmesine dikkat çekmek amacıyla "Trafikte Beni Görün" farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde, Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler renkli olarak bastırılarak dağıtıldı. İlçede düzenlenen sürücü kursu sınavlarında adaylara ve vatandaşlara ulaştırılan broşürlerde; kaldırımların, yaya geçitlerinin, engelli park alanlarının ve erişilebilirlik rampalarının amacı dışında kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Çalışmayla, engelli ve yaşlı bireylerin trafikte karşılaştıkları engellere dikkat çekilerek herkes için güvenli, erişilebilir ve engelsiz ulaşım ortamının önemine işaret edildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, herkes için erişilebilir, güvenli ve duyarlı bir trafik kültürünün oluşturulmasına yönelik farkındalık çalışmalarına önem verildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi

Son olanlar başını yaktı! Okan Buruk'tan dev maçta sürpriz karar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı

Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar

Siyasette sirkeli su polemiği! Miting alanını 40 gün böyle yıkayacak
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseldi
Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?

Demet'ten Petekkaya'ya tepki: Böyle bir şey denir mi?
Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi! Gelenleri yalan makinesine bağlamışlar

Görüntü İstanbul'dan! Yalan makinesi çıktı, nedeni akılalmaz
Bahçeli'den Türk gençlerine 'Fransa' mesajı: Heveslenmeyin, Türkiye’ye sahip çıkın

Bahçeli'den ayakta alkışlanan çağrı! Mesajı Türk gençlerineydi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi sonuçlandı! CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç seçildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri sonuçlandı