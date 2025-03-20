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Kontrolsüz Şerit Değiştiren Motosikletle SUV Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Kontrolsüz Şerit Değiştiren Motosikletle SUV Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolsüz şerit değiştiren motosiklet bir SUV araca çarparak kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin kontrolsüz şerit değiştirmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Seydişehir ilçesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. idaresindeki 42 AYV 081 plakalı SUV araç seyir halinde olduğu sırada kontrolsüz şerit değiştiren yabacı uyruklu F.H.K. idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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