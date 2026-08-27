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Adıyaman'da Yol Patlatması Yangına Neden Oldu

Adıyaman'da Yol Patlatması Yangına Neden Oldu
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Adıyaman-Çelikhan kara yolu Palanlı mevkiinde yol yapım çalışmaları sırasında yapılan patlatma sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Adıyaman'da yol yapım çalışmalarından dolayı yapılan patlatma sonrası ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Palanlı mevkiinde yapılan yol çalışmaları esnasında patlatma gerçekleştirildi. Kontrollü patlatma sonrası ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayıldı. Olay yerine jandarma ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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