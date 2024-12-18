Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan bir uçak, Honolulu havalimanı yakınlarında bir binaya çarparak iki kişinin ölümüne neden oldu. Kamaka Cessna 208 Caravan tipi uçak, eğitim uçuşu sırasında kontrolden çıktı ve bir binaya çarptı. Kazada ölenlerden biri, pilot eğitimi alan 22 yaşındaki Hiram DeFries idi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve uçağın çarptığı bina yıkılmak üzere olduğu için boştu.

Kontrolden çıkan bir uçağın binaya çarpıp iki kişinin ölümüne neden olduğu korkunç anlar kameralara yansıdı.

Küçük uçak, Salı günü Honolulu havalimanı yakınlarında düzensiz bir şekilde ilerlerken bir anda alev topuna dönüştü.

Kamaka Cessna 208 Caravan tipi uçak, kaza anında eğitim uçuşundaydı.

Karayolundan çekilen görüntülerde, uçağın kontrolsüz bir şekilde alçaldığı görülüyor.

Ardından yere doğru düşen uçağın ardından uzaktan yoğun siyah duman bulutları yükseldi.

Görgü tanıkları, uçağın terk edilmiş binaya çarptığı sırada büyük bir patlama sesi duyduklarını anlattı.

Yerel medyaya konuşan bir çalışan, "İşimin başındayken aniden büyük bir patlama sesi duydum. Dışarı baktığımda yoğun duman bulutları gördüm ve iş arkadaşlarım binamızın yanına bir uçağın düştüğünü söyledi" dedi.

Yerel basına göre hayatını kaybedenlerden biri, pilot eğitimi alan özel okul mezunu 22 yaşındaki Hiram DeFries'ti. 2020'de Punahou özel kolejinden mezun olan DeFries, pilot lisansı almak için çalışıyordu.

Hava trafik kontrol kayıtlarına göre pilotun son konuşması şöyle oldu:

"Kamaka Uçuş 689, sağa dönüyorsunuz, doğru mu?" diye soran kuleye pilot "Uçak kontrolden çıktı" yanıtını verdi.

Bunun üzerine kule, "Tamam Kamaka 689, inebilirseniz veya düz uçuşa geçebilirseniz iyi olur" dedi.

Hawaii Ulaştırma Departmanı direktörü Ed Sniffen, olayı "yıkıcı" olarak nitelendirdi ancak pilotun hızlı hareketi sayesinde daha büyük bir felaketin önlendiğini belirtti. Sniffen, yakında bir uçak yakıt istasyonu olduğunu da sözlerine ekledi.

Honolulu Belediye Başkanı Rick Blangiardi kazayı "yürek burkan" bir olay olarak tanımladı.

Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili soruşturma başlattı. Uçağın çarptığı bina yıkılmak üzere olduğu için boştu. Kaza yerindeki yollar, araştırmacıların enkaz incelemesi sırasında geçici olarak kapatıldı.

Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
img

Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
img

Neredeyse kariyerini bitiriyordu! Korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor
img

SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ergin:

Yakında dünyada kontrölden çıkacak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arhan Kayar neden öldü? Mimar Arhan Kayar kimdir? Menemenspor Ankaragücü CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Menemenspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 40. bölüm fragman izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.