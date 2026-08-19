Haberler

Akyazı'da tır şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Akyazı'da tır şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan bir tır şarampole devrildi. Kazada sürücü Cavit Yiğit (67) hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücünün cenazesini hastane morguna kaldırdı; inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dokurcun Durmuşlar Mahallesi mevkiinde, Cavit Yiğit (67) idaresindeki 54 ADP 877 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü çekici içinde sıkışırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Burada yapılan ilk kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı

Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! Soruşturma başlatıldı
Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun

Yüzüne bakmadığı isim dünyanın en büyük takımıyla anlaştı
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar

Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi