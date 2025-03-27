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Kontrolden Çıkan Tır İhata Duvarında Asılı Kaldı: 1 Yaralı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, ihata duvarında asılı kalarak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Kaza sırasında başka araçlar geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Kontrolden çıkan tır asılı kaldı: 1 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan tırın ihata duvarında asılı kalması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş Adilcevaz kara yolu üzerindeki Cevizli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erciş'ten Adilcevaz istikametine gelen 21 DP 540 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle karşı şeride geçti. Şans eseri o esnada başka araçlar geçmezken, tır ise ihata duvarında asılı kaldı. Tır sürücüsü H.E. bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kontrolden Çıkan Tır İhata Duvarında Asılı Kaldı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZCAN BEŞKARDEŞ - 3.Sayfa
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