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Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı

Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kırıkdağ mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucu maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç güvenli alana alınırken, kısa süreli aksayan trafik yeniden normale döndü.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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