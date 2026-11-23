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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan sepetli motosikletin şarampole uçması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İslahiye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Zaroğlu (40) idaresindeki sepetli motosiklet, Şehit Polis Mustafa Taşkın Caddesi'nde kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, yol kenarındaki şarampole uçtu. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Volkan Zoroğlu, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı