Kontrolden Çıkan Otomobile Tanker Çarptı: 7 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobile Tanker Çarptı: 7 Yaralı
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Anadolu Otoyolu Sakarya-Kocaeli geçişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobile tanker çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı ve olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobile tanker çarptı: 7 yaralı

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya- Kocaeli geçişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak savrulan otomobile, tanker çarptı. Otoyolun ağaçlık kesimine savrulan otomobilde 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca Yanık Mahallesi kesimi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, K.T. idaresindeki 34 ZA 7926 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere vurarak savruldu. Otoyolda savrulan otomobile aynı yönde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 01 AJD 309 plakalı Mercedes marka tanker çarptı. Otomobil, ağaçlık alan savrularak durabilirken araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve Sakarya Otoyol Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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