Burdur'da Kontrolden Çıkan Otomobil Depoya Girdi: 3 Yaralı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında bulunan depoya girdi. Çarpmanın etkisi ile deponun duvarı yıkılırken kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ismi öğrenilemeyen 34 NKF 110 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan depoya girdi. Çarpmanın etkisi ile deponun duvarı yıkılırken kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı