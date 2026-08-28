Gaziantep'te Otomobil Tıra Çarptı: 3 Yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, önünde seyir halinde olan tıra ve bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde seyir halinde olan tıra çarptıktan sonra savruldu. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı