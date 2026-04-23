Kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi; 4 yaralı

Denizli'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarından bulunan tarlaya girdi. Araçta sıkışan 4 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonucunda araç hurdaya döndü.

Kaza, Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz plakası bilinmeyen hafif ticari otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Kaza sonucunda araç hurdaya dönerken otomobilde bulunan 4 vatandaş sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 vatandaşı sıkıştıkları yerden çıkardı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan 4 vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından 4 vatandaş ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

