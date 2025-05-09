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Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalındaki Köprüye Saplandı

Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalındaki Köprüye Saplandı
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Nevşehir'de meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen sürücü önündeki araca çarparak su kanalındaki köprüye saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Önündeki araca çarpan otomobil su kanalındaki köprüye saplandı... O anlar kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarptıktan sonra su kanalında bulunan köprüye saplandı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Y.T. idaresindeki 50 ABN 532 plakalı otomobil, aşırı süratle seyir halindeyken önünde bulunan F.T.'nin kullandığı 50 ADM 789 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 ABN 532 plakalı otomobil refüjde bulunan sulama kanalına düştükten sonra köprü altına saplandı.

50 ADM 789 plakalı otomobil de çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki 34 MVS 760 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki 34 MVS 760 plakalı otomobil de 50 NV 780 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.T. ve yanında yolcu olarak bulan bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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