Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Kaza Safranbolu-Eflani karayolu Yağlıca mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Seyfi Demir idaresindeki 78 SJ 009 plakalı otomobil, sürücüsünün karşı istikametten hatalı sollama yaparak gelen otomobille kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan eşi Sakiye, kızları İrem, Sinem ve İpek Demir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma,itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Saniye Demir kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

Kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.