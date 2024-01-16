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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

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Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Eski Ekin Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan G. İdaresindeki 19 UP 839 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Yetkin G. ile Gökhan B. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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