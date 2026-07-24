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Adıyaman’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çıktı

Adıyaman’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çıktı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, deprem konutları girişindeki refüje çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, K.Z. idaresindeki 06 BCJ 282 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sık sık kazaların yaşandığı deprem konutları girişindeki refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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