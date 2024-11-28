Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma

 Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da kabus yeniden hortladı: 2 kişi öldü, sayının artmasından korkuluyor

Kontrolden Çıkan Otomobil Orta Refüje Girdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan çalıların arasına girmesi anları, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken olayın görüntüleri dikkat çekti.

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje böyle çıktı

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan çalıların arasına girdiği anlar araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta seyir halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol yol ortasındaki refüjde bulunan çalıların arasına daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olayın gerçekleştiği anlar başka bir aracın yol kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kontrolden Çıkan Otomobil Orta Refüje Girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - 3.Sayfa
img

Ünlü otomobil firması para arıyor
img

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları
img

'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Şahinbey, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Çankaya, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Buca, Karşıyaka, Çiğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, İnegöl, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Artvin okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Artvin'de okul yok mu (Artvin Valiliği Açıklaması)? Liverpool Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Liverpool Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Tabii Spor Digiturk'te var mı, kaçıncı kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.