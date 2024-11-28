Kontrolden Çıkan Otomobil Orta Refüje Girdi
Eskişehir'de bir otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan çalıların arasına girmesi anları, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken olayın görüntüleri dikkat çekti.
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje böyle çıktı
Kaza anı araç kamerasına yansıdı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan çalıların arasına girdiği anlar araç kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta seyir halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol yol ortasındaki refüjde bulunan çalıların arasına daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olayın gerçekleştiği anlar başka bir aracın yol kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.