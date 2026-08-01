Kontrolden çıkan otomobil önce yayaya ardından sinyalizasyon direğine çarptı: 2 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yayaya çarptıktan sonra sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve yaya hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kunduracılar istikametinden Nalçacı Caddesi istikametine seyir halinde olan M.Ü. idaresindeki 38 ABJ 819 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki yaya Y.B.'ye çarptıktan sonra sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yaya yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü M.Ü. ve yaya ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kısa süre trafiğe kapatılan cadde kazaya karışan aracın yol ortasından kaldırılmasının ardından tekrar trafik akışına açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı